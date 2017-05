Colunista comenta a situação terminal do Governo Temer

Leia trecho do comentário do colunista Arimatéa Souza, do PARAIBAONLINE, acerca da crise política atual, em seu capítulo mais recente.

É curiosa a situação de Michel Temer no momento. Um dos pilares que permitem a sua continuidade à frente do Executivo é o fato de não ter sido encontrado um nome que obtenha um mediano consenso para sucedê-lo.

Ou seja, não surgiu (ou amadureceu) uma alternativa para sucedê-lo.

São cogitados os nomes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e, principalmente, do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ex-senador Nelson Jobim.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

