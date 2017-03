Colunista comenta a ´epopeia´ da transposição de águas para Campina Grande e região

O que seria da espécie humana sem os utópicos ou visionários? Certamente, os saltos que a humanidade deu ao longo das últimas décadas e séculos teriam sido bem mais modestos.

No Brasil do século 18, um imperador oriundo do colonizador Portugal vislumbrou a necessidade de a adversidade do clima de uma parte do País, chamada posteriormente de Nordeste, ser neutralizada ou, pelo menos, amenizada, com um caudaloso Rio que atravessa o Brasil por quase 3 mil quilômetros.

Pedro II chegou a prometer ´empenhar´ até a última joia da Coroa para resolver o problema.

O fato é que a solução não prosperou e só praticamente dois séculos depois a ´integração´ do Nordeste pelas águas está virando realidade, à custa de muita perseverança e de decisões políticas firmes.

O arco de pessoas a serem beneficiadas com a transposição é vigoroso: aproximadamente 12 milhões.

“O custo de fazer a obra é menor do que o custo de não fazer”, sublinhou o ex-senador Marcondes Gadelha, um dos pilares dessa conquista, ao se referir na TV Itararé aos gastos do governo, anualmente, com medidas paliativas para atenuar o flagelo as seca.

“Havia apenas paliativos”, reforçou.

Gadelha igualmente pinçou outros números expressivos. O Nordeste tem cerca de 28% da população brasileira, mas acumula apenas 3% das águas existentes no Brasil.

Desses 3%, 70% estão no Rio São Francisco.

“E todo rio que corta mais de um Estado é patrimônio da União”, enfatizou o ex-senador, citando a Constituição Federal.

A cerimônia de ´entrega´ da água do ´São Francisco´ no solo paraibano representa uma espécie de epopeia em duas grandes vertentes, própria dos visionários aos quais me reportei anteriormente.

As águas que se destinam, num primeiro estágio, principalmente a Campina Grande, partem do Estado da Bahia e cortam o esturricado Sertão Pernambuco, uma paisagem onde apenas sobressaem a terra estéril, dispersos bodes e jumentos, e o contrastante e exuberante brilho e colorido das macambiras, uma vegetação que desafia a inclemência solar e a raridade da água.

Na Paraíba, as águas do ´Velho Chico´ vão atravessar a desafiadora região caririzeira, na qual a escassez de água emoldura o cinza de sua desencantadora paisagem nos constantes ciclos de estiagem, que semeiam a desertificação.

Noutra angulação, a transposição tem também a dimensão de uma ´epopeia política´, devido à longa e insistente batalha para sensibilizar e convencer os ocupantes do poder central quanto à inadiável necessidade de consumar esse aporte hídrico perene.

De todo modo, é imperioso termos a consciência de que as águas que estão chegando do ´Velho Chico´ não vão nos tornar uma espécie de oásis.

O que se conquista, ao cabo de muitos esforços e muita luta, é a garantia perene da água para a sobrevivência.

Cabe fazer o melhor uso possível – e o mais racional -, sempre tendo em conta que quase 500 quilômetros separam a captação dessa água de nossas torneiras.

O escritor Euclides da Cunha imortalizou, no livro ´Os Sertões´, a frase ´o nordestino é antes de tudo um forte´.

Hoje, faz-se necessário proclamar: A esperança começa a vencer a seca.

