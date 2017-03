Coluna do Sindifisco-PB: Mulheres do Fisco prontas para luta

Por Sindifisco-PB

Auditoras fiscais ativas, aposentadas e as pensionistas, participaram da comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), realizada na quarta-feira (15), pelo Sindifisco-PB, em João Pessoa. O encontro tratou das questões de gênero e a importância da mulher na sociedade moderna.

O presidente do Sindifisco-PB, Manoel Isidro, destacou a importância de reflexões, especialmente para lembrar as mulheres que sucumbiram na luta para que todas possam desfrutar dos atuais direitos.

As mulheres presentes no evento foram convocadas a lutar contra a reforma da Previdência (PEC 287/2016), sobretudo porque serão as maiores prejudicadas. Mesmo com tantas dificuldades, todas assumiram estarem prontas e dispostas para enfrentar os desafios em busca de mais espaço, reconhecimento e direitos.

Celebrando o 13 de março

Em comemoração ao Dia Estadual do Auditor Fiscal e aniversário do Sindifisco-PB, a diretoria reuniu os filiados e convidados para cafés da manhã, em João Pessoa e Campina Grande, nos últimos dias 13 e 14, respectivamente.

Bastante prestigiados, os eventos contaram com a presença de filiados e autoridades de diversos segmentos que foram parabenizar a classe fiscal.

A diretoria do Sindifisco-PB destacou o quanto a união da categoria fiscal contribuiu para o engrandecimento e fortalecimento do Sindicato nesses 27 anos de fundação.

Trabalhadoras e trabalhadores rejeitam a PEC 287

A ocupação das ruas e a paralisação contra a reforma da Previdência na última quarta-feira (15) foi um recado da população ao Governo Federal. Trabalhadoras e trabalhadores de todo o país mostraram força e união pela manutenção de seus direitos.

A luta reflete o anseio dos brasileiros que, prontamente, rejeitam a PEC 287 pelo seu caráter de afronta às conquistas históricas da classe trabalhadora, em particular a das mulheres, maiores prejudicadas caso a reforma seja aprovada.

O Sindifisco-PB é uma das entidades engajadas na mobilização, liderada pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), e não medirá esforços para combater esse ataque ao povo brasileiro.

PBprev debate a PEC 287

O Sindifisco-PB participou do seminário “A Reforma da Previdência Social em Debate”, realizado nos últimos dias 16 e 17, no auditório da PBprev, em João Pessoa.

Na programação do dia 16, um dos mediadores do evento foi o presidente do Sindifisco-PB, Manoel Isidro, coordenando a mesa: “A Previdência – avanço ou retrocesso?”, que contou ainda com a participação dos doutores Tales Catão Monte Raso e Caio Brasil Calvet (ambos da AG do INSS Campina Grande), Adair Coutinho (presidente da OABPrev Nordeste).

Ainda no dia 16, os participantes puderam prestigiar a palestra “A longevidade e a Previdência”, ministrada pelo professor Rafael Holanda Lins.

O público alvo do evento foi: gestores públicos de órgãos de previdência, empresários, sindicalistas e estudantes.

Edital da contribuição compulsória

Conforme deliberado na última assembleia geral (13/03), a diretoria do Sindifisco-PB publicou o edital que credencia o Sindicato a receber os valores relativos ao eventual desconto de um dia de trabalho de todos os auditores fiscais estaduais, independentemente de serem filiados ou não.

A medida resguarda o direito de o Sindifisco-PB receber os recursos da contribuição compulsória, caso seja descontada dos salários dos auditores paraibanos.

Sindifisco-PB em audiência na ALPB

O presidente do Sindifisco-PB, Manoel Isidro, participou da audiência pública na Assembleia Legislativa da Paraíba, que tratou da paridade para policiais e bombeiros militares, quarta-feira última (15).

Manoel Isidro fez uma explanação de apoio à luta dos militares e demais categorias de servidores públicos, quando também expôs números referentes ao crescimento das receitas do Estado. Os dados revelam que há condições do Governo atender aos pleitos salariais, tendo em vista a defasagem salarial acumulada nos últimos anos.

Serviços oferecidos aos filiados

Atendimento jurídico em Campina Grande, nesta quinta-feira (23), das 8h às 15h, na sucursal do Sindicato. Os filiados também terão serviços de envio de declaração do Imposto de Renda.