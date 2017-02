Coluna de Tibério Cesar Pessoa: O Tempo da Temporalidade!

Por Tibério Cesar Pessoa (*)

A psicanálise, a filosofia, tal como os saberes teológicos e da psique vem em constantes tentativas emergir nossos sentimentos mais profundos e nítidos, nossa meditação e reflexão e nossos tão ímpares afetos e sentimentos!

Isto nas proximidades e expectativas de uma raça humana contundentemente mais feliz, mais civilizada, mais fraterna e certamente mais resiliente.

Porém esta caminhada de saberes não tem sido nada fáceis, pois conta com o elemento difícil do “humano”, de suas traições internas, de seu vacilo espiritual, de sua instabilidade amorosa, de seus sentimentos mesquinhos e de seus afetos hedonistas.

Afinal estamos em tempos difíceis; os tempos humanos são sempre recheados de dificuldades. Nosso tempo social de violência, prepotência, arrogância, maus tratos, intolerância, empáfia e por fim solidão! Sim solidão!

Tentamos nos convencer quase sempre que somos “bons” e que podemos “melhorar ainda mais”; todavia por muitas vezes, dezenas de vezes; não andamos nas mãos com a bússola da cumplicidade espiritual e civilizatória!

É quase uma “maldição” o humano desdenhar mais a maldade que a bondade.

Exagero? Bom, vamos meditar juntos e tomara que sejamos bondosos para conosco sem a atrição e os devaneios de nossos mecanismos de defesa do ego.

O que o ser humano em todas as culturas tem realmente construído na política, na economia, na sociedade, na religião, na espiritualidade, na arte e nos desdobramentos da vida uma real contribuição para um mundo melhor?

Observe em meio à família, ao trabalho, as sociedades; e nos diga claramente o quanto o tempo tem feito a humanidade melhor…

O mundo em todos os tempos já passou por momentos de muita opressão, tirania, confrontos e injustiças. Tantas as quais somente um minucioso estudo da história da própria humanidade poderia descrevê-las.

De certo é com grata alegria que entendemos que, com a experiência dos destroços dos antepassados, precisamos melhorar sim, e com urgência!

A conversa fiada da morte começa a ficar afiada quando nos deparamos com a realidade das doenças, dos males, dos agravos físicos e das limitações humanas… As limitações da raça humana que tanto luta para chegar ao mais alto lugar civilizado… Porem é tão alto tal lugar… E os homens continuam tentando e morrendo sem alcançar a façanha da humildade, da mansidão e da paz!

Sim, vamos crer neste humano pensante que através dos tempos tem melhorado! Melhorado mesmo sim, mas sim aos poucos, bem aos poucos, bem pouco em sua interioridade, reflexibilidade, tolerância, harmonia, fraternidade, bondade e civilidade.

Sim, obviamente falar de você e de mim, não é uma tarefa tão fácil.

Lidar consigo mesmo sempre foi uma das atitudes e situações mais complexas.

Procurar se descortinar abrindo o leque nossas próprias emoções, desejos, paixões e felicidades nas formas de ser e agir, numa busca compreensiva de si mesmo, requer mais que uma boa “vontade”, requer também tempo e uma forma voluntária e espontânea de pessoalidade, espiritualidade, imanência e transcendência!

Que o tempo da temporalidade abra a oportuna oportunidade de nos fazermos melhor, certamente na veracidade interior deste fato! Abrindo-se a auto-análise, a auto reflexibilidade e a auto escolha em ser melhor do que pensamos ser.

(*) PhD em Psicanálise

