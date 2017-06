Coluna de Evaldo Gonçalves: Profusão de Alvíssaras!

*Por: Evaldo Gonçalves

Como se não bastasse a tão esperada notícia de que teremos as águas do São Francisco, na Paraíba, em Monteiro, neste mês de Março, eis que Princesa Isabel, de tantas tradições históricas, nos surpreende com a presença dessa conquista em seu território.

Esse auspicioso evento se deu recentemente através da Elevatória 13, do Sistema Adutor do Pageú, que além de servir à Princesa Isabel, abastecerá Matureia, Imaculada, Taperoá e outras cidades da Região de Tavares. Tal sistema Adutor em nada prejudicará o outro responsável pela chegada das abençoadas águas em Monteiro e no Cariri da Paraíba.

Até parece milagre: também com a união de São Paulo, São José e São Francisco, não era para se esperar outra solução. Depois de seca inclemente, haveria de se registrar abundância de águas, não só na Paraíba como no Nordeste inteiro.

Até sugiro que, em homenagem a São José, nosso benfeitor, pelas chuvas, que, às vezes tardam, mas não faltam, e pela chegada das águas do São Francisco à Paraíba, passássemos a comemorar o Dia de São José, não em sua data tradicional, mas quando da realização do extraordinário feito. Ele, São José, que nunca se esqueceu do Nordeste brasileiro, escolheu este ano para a realização desse portentoso milagre.

Tenho motivos especiais para me alegrar com tão auspicioso acontecimento: procedo do Cariri paraibano, que sempre me acolheu bem, e que vamos usufruir dessa dádiva, bem como tenho tudo para festejar essa vitória de Princesa Isabel, me irmanando com todos dali, à frente o Deputado Aloysio Pereira, grande líder político, que perto do seu centenário de nascimento, merece esse especial presente dos céus.

Enfim, todos, a Paraíba e o Nordeste, sofridos ao longo de tantos séculos, merecem essa profusão de alvíssaras pelo muito que já fizeram pelo Brasil, com seus exemplos de trabalho e honradez.

*Evaldo Gonçalves é da APL e do IHGP