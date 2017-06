Coluna de Alexandre Moura: 1ª Exposição de Computadores Antigos

Por Alexandre J. Beltrão Moura (*)

Nos próximos dias 10 e 11 deste mês, vai acontecer em Campina Grande, no Clube de Radioamadores, localizado na Av. Getúlio Vargas, a “1ª Exposição de Computadores e Periféricos Antigos”.

A mostra apresenta vários equipamentos de diversos fabricantes de computadores pessoais, como Apple, Commodore, Sinclair, Gradiente, Sharp, CCE e IBM, que fazem parte da história da tecnologia de informática utilizada no Brasil ao longo das últimas décadas.

A exposição conta também, com impressoras matriciais e jato de tinta, livros e mídias físicas históricas.

A mostra é organizada pelo Professor Joelson Nogueira de Carvalho da UFPB – Universidade Federal da Paraíba e é aberta ao público com entrada gratuita. Mas quem quiser pode doar e entregar no local, itens de limpeza e de higiene pessoal que serão repassados ao GAPO – Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico.

O horário de funcionamento será das 09:00h às 16:00h. Vale a pena fazer uma visita.

Prejuízos Superiores a US$ 5 bilhões em 2016

Recentemente, vários países sofreram um grande ataque cibernético e os especialistas dizem que outros vão acontecer e infelizmente, serão mais difíceis de evitar.

Anualmente, os prejuízos econômicos causados por fraudes utilizando a Internet são bilionários.

Segundo um estudo realizado pela empresa de consultoria internacional especializada em segurança da Internet, Cyberventures, “no ano passado os prejuízos mundiais causados pelos hackers superaram os US$ 5 bilhões” e tudo indica que o acumulado anual só tende a crescer nos próximos anos.

No caso do Brasil, estudos mostram que 49% dos computadores do país já sofreram algum tipo de ameaça. Um percentual muito alto. Por isso, é importante manter o software de antivírus atualizado.

WhatsApp no STF

Por falar em Internet, o STF – Supremo Tribunal Federal começou a discutir, através de audiências públicas, a constitucionalidade dos bloqueios judiciais de aplicativos de mensagens (a exemplo do WhatsApp) no Brasil.

Por mais de uma vez este tipo de bloqueio causou transtornos as empresas e a população em geral. Já estava passando da hora esta discussão, não é possível protelar uma solução para este tema.

O assunto é complexo e merece um amplo debate na sociedade e não é um caso exclusivamente jurídico e policial, pois tem impacto econômico, social e politico, extremamente relevantes.

Após as duas (planejadas) audiências públicas, os ministros do STF vão poder formar opinião sobre o assunto e tomar uma decisão final.

Área de Saúde

Será realizado no dia 21 de agosto deste ano, em São Paulo, capital, o “Fórum Saúde Digital”, promovido pela publicação “TI Inside”.

O evento pretende debater “os desafios do uso da tecnologia em toda a cadeia econômica da saúde e apresentar também, as tendências para o futuro do uso de tecnologia neste segmento”.

Este é o 8º ano de realização do fórum e dentre os temas a serem debatidos nesta edição, encontram-se: Hospital digital e novos modelos de atendimentos médicos; Data Health – Saúde orientada por dados; Uso de Impressão 3D na área hospitalar; Novas plataformas de educação e treinamento profissional.

É uma boa oportunidade que os profissionais do setor de saúde, têm para se atualizar sobre o uso de TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) na cadeia produtiva de saúde.

Mais informações podem ser obtidas no endereço http://forumsaudedigital.com.br/evento/

(*) Engenheiro Eletrônico