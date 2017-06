CMJP vai reetomar trabalhos legislativos em sessão solene

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizará uma sessão solene para a reabertura dos trabalhos legislativos de 2017.

O evento ocorrerá a partir das 8h30 desta terça-feira (7), na sede da Casa Napoleão Laureano, que sofreu reformas e adequações em diversos setores.

Na programação haverá um culto ecumênico, hasteamento de bandeiras e a participação da Banda 5 de Agosto.

Além dos vereadores eleitos para a 17ª Legislatura (2017-2020), personalidades da sociedade civil e organizada, estão confirmadas as presenças do prefeito e vice-prefeito de João Pessoa, respectivamente, Luciano Cartaxo (PSD) e Manoel Júnior (PMDB).

Toda a solenidade no Plenário Senador Humberto Lucena acontecerá com participações do Coral Antônio Leite, formado por servidores da CMJP.

A Câmara volta aos trabalhos legislativos em 2017 após concluir uma reforma e adequações em alguns de seus setores, como o Plenário, Sala de Imprensa, Sala VIP, gabinetes e fachada.

Além da reativação do painel eletrônico e da pintura de todo o prédio, que também recebeu um novo paisagismo, o presidente da Casa, Marcos Vinícius (PSDB), entregará uma nova Sala de Imprensa.

O setor foi ampliado, recebeu um espaço de convivência e mais pontos de energia elétrica. As mudanças garantirão um local mais confortável, usual e humanizado, recepcionando melhor os profissionais da Comunicação que trabalham diretamente com a cobertura e transmissão dos assuntos do Legislativo Municipal.

Além de comportar mais pessoas, a Sala de Imprensa da CMJP ganhou um espaço a mais, onde poderão ser realizadas entrevistas de modo mais reservado.

Paralelamente às reformas, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Casa também realizou um recadastramento dos profissionais da imprensa que acompanham a CMJP. O objetivo foi facilitar o acesso dos comunicadores aos assuntos do Legislativo.

A sessão solene de reabertura dos trabalhos da CMJP é aberta ao público e será transmitida, ao vivo, pela TV Câmara JP, nos canais 52 (TV aberta), 23 (Net) e YouTube.

O cidadão também poderá acompanhar detalhes do evento pelos canais da Casa no Twitter, Facebook e Instagram, ou conferir a cobertura completa no Portal Câmara JP.