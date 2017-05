Clube dos Oficiais da PM anuncia realização de ato público em Campina Grande

O presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar da Paraíba, coronel Francisco, anunciou que nesta quinta-feira (25) a PM e o Corpo Bombeiros realizarão ato público na Praça da Bandeira, às 14h, no Centro de Campina Grande.

Foto: Reprodução/ Internet

– Esse ato público visa acima de tudo interagir com a sociedade mostrando a deficiência do aparato policial, dos operadores de segurança pública do nosso Estado, em particular da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O efetivo da nossa instituição está bastante defasado. Para 2008 tínhamos uma previsão de 18 mil policiais, estamos com 9 mil mesmo no quadro de aumento populacional e problemas sociais – informou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.