Cine SESI percorrerá 40 cidades da Paraíba

A 16ª edição do Projeto Cine SESI estreia na próxima sexta-feira (dia 17), na Paraíba. Este ano, o projeto será levado a 40 cidades paraibanas, começando pelo interior.

As primeiras exibições serão realizadas nas cidades de Aroeiras e Natuba. A proposta do projeto é levar cinema a céu aberto para localidades que já não têm mais sala de exibição ou que nunca tiveram. Outro importante, diretamente ligado a inclusão cultural é a realização de oficinas de animação para os jovens das cidades interioranas.

Em suas edições, o Cine SESI já alcançou mais de 5 milhões de pessoas no País. “Por meio do cinema, conseguimos levar de forma ampla o sentimento, a educação e a cultura para as pessoas. Aproximando, assim, todos os povos para a arte que confraterniza”, afirma Francisco Buega Gadelha, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba e Diretor Regional do SESI/PB.

Num cenário montado ao ar livre, as projeções acontecem numa tela de cinco metros de altura por doze de largura, com som e imagem em alta definição, elevadíssima qualidade técnica e de conteúdo, no mesmo nível das melhores salas de exibição do País. Os locais costumam ser espaços públicos, a exemplo de praças e ruas que de alguma forma resgatem a memória dos municípios.

O projeto realizado pelo Instituto Origami tem a curadoria de Lina Rosa. Nas exibições são apresentados ao público, curtas e longas-metragens nacionais com foco na excelência da linguagem em sua forma e conteúdo. São histórias que estimulam a capacidade de reflexão, o pensamento crítico e criativo.

O projeto busca estimular a ida ao cinema como forma de ampliar conhecimentos de modo multidisciplinar. Uma extensão do aprendizado escolar no campo da educação. Confira abaixo a programação das exibições, começando sempre a partir das 18h30min.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA

Curta Oficina de Animação “O Sumiço do Bode Rey”

Curta-metragem “Sophia”

Longa-metragem “O Menino no Espelho”

SÁBADO

Curta-metragem “Guida”

Longa-metragem “Que Horas Ela Volta?”

DOMINGO

Curtas Oficina de Animação “Boneca de Pano”

Curta-metragem “Caminho dos Gigantes”

Longa-metragem “Zootopia”