Cine Sesi leva exibição de filmes em cidades do interior da Paraíba

A 16ª edição do Projeto Cine SESI, que estreou na última sexta-feira (17), será levado a 40 cidades paraibanas, começando pelo interior.

A estreia do 16ª edição do projeto aconteceu na cidade de Natuba e de acordo com a produtora do evento, Lize Wale, dois caminhões farão a rota e levarão o cinema para a população.

Segundo Lize, a proposta do projeto é levar o cinema para as cidades do interior. A produtora afirmou que o Cine SESI já alcançou mais de cinco milhões de pessoas no país.

– Vamos levar o cinema ao interior para incentivar a abertura de salas de cinema. Incentivar a cultura local e o encontro da comunidade, que é tão importante para as pessoas trocarem ideias, refletirem e rirem. O grande intuito desse projeto é incentivar o cinema no interior e proporcionar esse encontro – comentou.

A produtora afirmou que o projeto fica uma semana em cada cidade, e que a exibição dos filmes começam as sextas-feiras.

Ela destacou que durante a semana, a equipe do Cine Sesi promove a divulgação do evento nas escolas e em carros de som.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA

Curta Oficina de Animação “O Sumiço do Bode Rey”

Curta-metragem “Sophia”

Longa-metragem “O Menino no Espelho”

SÁBADO

Curta-metragem “Guida”

Longa-metragem “Que Horas Ela Volta?”

DOMINGO

Curtas Oficina de Animação “Boneca de Pano”

Curta-metragem “Caminho dos Gigantes”

Longa-metragem “Zootopia”

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.