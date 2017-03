Cinco prefeituras e 10 câmaras municipais entram na pauta de julgamentos do TCE

Contas anuais oriundas de cinco prefeituras e, ainda, de dez Câmaras de Vereadores compõem, em meio a outros processos, a pauta de julgamentos do Tribunal de Contas do Estado para esta quarta-feira (15).

Foto: Ascom

O TCE também verificará, na ocasião, as contas da Empresa Paraibana de Turismo S/A (exercício de 2014) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (2015).

As prefeituras municipais com prestações de contas na pauta do TCE são as de Matinhas (2013), Pombal, Algodão de Jandaíra, São José do Bonfim e Queimadas (2014).

A relação das câmaras municipais com processos de prestação de contas na mesma pauta de julgamentos inclui Maturéia, Catolé do Rocha (2014), Lucena, Riachão, Riachão do Poço, Congo, Itatuba, Bom Jesus, Umbuzeiro e Santo Antonio (2015).

As sessões ordinárias do TCE, organismo sob a presidência do conselheiro André Carlo Torres Pontes, ocorrem às quartas-feiras, a partir das 9 horas, com acesso permitido ao público e transmissões ao vivo pela internet.