Cinco novos ônibus irão reforçar a frota escolar em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande recebeu esta semana cinco novos ônibus para reforçar o transporte escolar, realizado pela Secretaria de Educação do Município (Seduc), na zona rural e nos três distritos da cidade.

A compra dos novos veículos, anunciada pelo prefeito Romero Rodrigues logo após a recondução ao cargo, é fruto de um investimento superior a R$ 1,1 milhão.

Além de reforçar a frota da Seduc, que atualmente conta com 22 ônibus, a aquisição dos veículos também representa o fim da necessidade de contratação de empresas privadas para complementar algumas rotas do transporte escolar, que é direito assegurado pela gestão municipal aos alunos da Educação no Campo.

Com toda a frota sendo integralmente controlada pelo setor de transportes da Seduc, a verificação de aspectos como qualidade, pontualidade e segurança dos ônibus será ainda mais eficiente, contribuindo para efetivação do direito de aprendizagem de crianças e adolescentes, já que a oferta de uma educação de qualidade não se limita as salas de aula, mas também é verificada através de outros fatores, como merenda, transporte ágil e abrangente e oferta da infraestrutura necessária para acolher os alunos.

Depois que chegaram na Secretaria de Educação, os novos veículos foram encaminhados para inspeção na concessionária da fabricante.

Após o procedimento, eles serão adesivados para identificação, passarão por ajustes finais e serão inseridos nas rotas elaboradas pela Seduc, o que deve ocorrer nas próximas semanas.