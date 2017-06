Cidadãos apoiam o teto salarial no serviço público

Três em cada quatro internautas são a favor de um limite salarial para o servidor público, aponta pesquisa de opinião feita pelo Instituto DataSenado, divulgada esta semana.

O órgão ouviu 1.109 pessoas entre os dias 1º e 14 de dezembro de 2016. Do total, 74% são favoráveis ao teto salarial para o setor público, 23% são contrários e 3% não souberam responder.

Foto: Ana Volpe/ Agência Senado

O teto salarial é garantido pela Constituição, em seu art. 37, inciso XI, conforme a redação da Emenda 41, de 2003.

O levantamento também revelou que para a maioria dos entrevistados (60%) a aplicação do teto salarial deve se estender a empresas que não dependem de recursos do orçamento público, como Correios, Petrobras e Banco do Brasil.

Para os entrevistados, os funcionários dessas empresas precisam se submeter ao teto.

O DataSenado perguntou ainda se as pessoas entrevistadas achavam que deveriam existir situações em que o teto salarial não fosse aplicado.

Mais da metade (56%) se mostrou contrária a exceções ao teto. Outros 39% se disseram a favor de flexibilizações e 5% não souberam responder.