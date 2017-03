Chuva, raios e muita água no Sertão paraibano

Foto: Reprodução/TVPB

Na noite de quinta-feira (17) para esta sexta choveu bastante em várias cidades do Sertão paraibano. Em algumas foram registrados vários raios.

Os municípios com maiores índices pluviométricos acumulados na semana foram: Amparo (185mm), São José do Bomfim (139mm), Pombal (126) Belém do Brejo do Cruz (110mm), Malta (108mm), Patos (106mm), Cacimba de Areia (102mm) e Lagoa (95mm).

Na noite desta sexta-feira (17) também já há registros novamente de chuvas fortes em alguns municípios sertanejos.