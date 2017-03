Chorando, técnico do Bota-PB lamenta fase: “Estou pensando em voltar a jogar”

Pelo terceiro ano consecutivo o Botafogo-PB foi último colocado de seu grupo na primeira fase da Copa do Nordeste. E mais uma participação pífia no torneio regional não deixou apenas o torcedor chateado.

O treinador Itamar Schulle demonstrou todo seu descontentamento não só com a eliminação – que foi “conquistada” com uma rodada de antecedência -, mas também com a fase vivida pelo clube da estrela vermelha, que não consegue engrenar em 2017.

