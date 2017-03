China ganha opções para escalar Campinense, mas fica sem laterais canhotos

O técnico Sérgio China ganhou duas opções para montar o Campinense que vai encarar o Auto Esporte amanhã, em João Pessoa, pela 13ª rodada do Paraibano.

Os nomes do lateral Osvaldir e do meia Fábio Gama apareceram do BID da CBF e ambos estão aptos para atuar. No treino tático desta quarta-feira (15), no Renatão, China utilizou os dois no time titular, porém iniciou a atividade sem a dupla.

