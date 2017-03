Chega às bancas a nova edição da revista IstoÉ. Leia os destaques

Capa

Depois da lista de Janot

– As delações, a Lava Jato e a Procuradoria mostram a hecatombe ética, política e econômica provocada pelos anos do lulopetismo no poder. Como será o Brasil após o desastre?

E mais:

Especial Fome – ONU alerta para a dramática situação da desnutrição no mundo

Maluf, o Sr. rouba mas faz – “Perto do Partido dos Trabalhadores, sou um santo”

A incrível desfaçatez da classe política em busca de um acordo de cavalheiros para se livrar dos crimes cometidos e manter seus privilégios

O ex-presidente Lula faz galhofa com os brasileiros, debocha da Justiça e impede que surjam propostas, inclusive as da esquerda, para tirar o País da crise

Os devaneios da ex-presidente Dilma, que finge viver em um conto de fadas