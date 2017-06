CG reúne sete municípios durante Festival Temático de Trânsito

Em pleno período de realização d’O Maior São João do Mundo, uma mistura de trânsito e forró reuniu em Campina Grande nesta sexta-feira, 09, alunos do Sistema Municipal de Ensino e de outros sete municípios paraibanos durante o festival “Fetran no Ritmo de um São João Seguro”.

O evento, realizado no Teatro Municipal Severino Cabral, faz parte das atividades do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran), criado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para levar às crianças e adolescentes lições de educação no trânsito.

Em Campina Grande o projeto atende, desde o ano passado, 10 escolas do Sistema Municipal de Ensino, por meio de uma parceria da PRF com a Secretaria de Educação do Município (Seduc) e a Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes Públicos (STTP).

Representando essas 10 unidades educacionais, a Escola Municipal Professor Mauro Luna apresentou ao público, através de peça teatral e de uma paródia inspirada na música “Alô Campina Grande”, de Jackson do Pandeiro, dicas de segurança e as punições para quem descumpre as normas de trânsito.

Aproveitando o clima junino, os alunos que participaram do Festival utilizaram o forró em paródias, apresentações musicais e de dança para alertar sobre os riscos do trânsito e as formas de torná-lo mais seguro, demonstrando que aprenderam com clareza as lições recebidas através do Fetran.

Além de Campina Grande, participaram do festival escolas dos municípios paraibanos de Esperança, Camalaú, Monteiro, Cuité, Malta, Bayeux e Queimadas.