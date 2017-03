Cerca de 12 milhões de doses da vacina reforçam estoque do País

Cerca de 12 milhões de doses da vacina para febre amarela serão distribuídas para os estados até o fim de março. Segundo o Ministério da Saúde, a quantidade comprada pela pasta vai reforçar o estoque estratégico e atender a demanda do País.

Deste total, 8,46 milhões foram produzidas por Fiocruz/BioManguinhos (subordinada ao ministério) e outras 3,5 milhões serão enviadas pelo Grupo de Coordenação Internacional (GCI).

Para garantir o estoque estratégico, o Ministério da Saúde solicitou à GCI doses extras da vacina. Já foi autorizada a liberação de 3,5 milhões de doses que serão destinadas às áreas priorizadas. Elas serão transportadas por meio aéreo da França até a Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Insumos (Cenadi), localizada no Rio de Janeiro.

O CGI é composto por quatro agências: Organização Mundial da Saúde (OMS), Federação Internacional da Cruz Vermelha e Sociedades do Crescente Vermelho (IFRC), Médicos Sem Fronteiras (MSF) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com secretariado da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).

foto: Naftali Emídio/Pref. do Cabo de Santo Agostinho

A Fiocruz/BioManguinhos mantém uma produção de 6 milhões de doses por mês, cerca de 1,5 milhões de doses a mais do que a rotina. Com um novo aumento da demanda, foi estabelecido que o volume a ser produzido passará a 9 milhões de doses mensais. Ou seja, um novo aumento de 50% na produção toda das unidades da fundação.

Somente em 2017, já foram enviadas 16,15 milhões de doses extras aos estados que registram casos de febre amarela. Foram 7,5 milhões para Minas Gerais; 3,25 milhões para São Paulo; 3,45 milhões para o Espírito Santo; 1,05 milhão para o Rio de Janeiro e 900 mil para a Bahia.

Devido ao surto atual registrado em algumas regiões de mata, principalmente na região Sudeste, o Ministério da Saúde elabora um plano estratégico para garantir a aquisição de 70 milhões de doses da vacina junto à BioManguinhos, garantindo o abastecimento durante todo o ano. Após a interrupção da transmissão nas regiões afetadas, a pasta vai revisar a área de recomendação de vacinação, bem como a mudança do calendário Nacional de Vacinação.

Rio de Janeiro

Ao longo de 2017, a população de todo o Rio de Janeiro será vacinada para febre amarela, de forma escalonada. Na primeira etapa, 55 municípios cariocas irão realizar a vacinação. Para auxiliar na intensificação da imunização, foram enviadas nesta quinta-feira (16) mais um milhão de doses.

Nos próximos dias, outra remessa de um milhão de unidades da vacina será enviada ao Rio de Janeiro. O estado, em articulação com o Ministério da Saúde, será responsável pela organização do fluxo de vacinação e definição do cronograma dos demais municípios do estado.

As pessoas que não vivem ou não irão viajar para as cidades prioritárias não devem buscar a vacina neste momento. A estratégia visa garantir o abastecimento e a vacinação da população que reside ou viaja para as áreas de risco.

A vacinação de rotina para febre amarela é ofertada em 19 estados com recomendação para imunização. Na Bahia, Piauí, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a vacinação não ocorre em todos os municípios.

Além das áreas com recomendação, neste momento, também está sendo vacinada de forma escalonada a população do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Todas as pessoas que vivem nesses locais devem tomar duas doses da vacina ao longo da vida.