Centro Municipal de Convivência do Idoso recebe visita de universitários

Foto: Codecom/CG

Na manhã dessa quinta-feira (23) o Centro de Convivência do Idoso, que é uma das unidades da Semas e fica localizado no bairro dos Cuités recebeu alunos, coordenadores e professores do curso de Direito de uma universidade particular da cidade de Campina Grande. Na oportunidade os membros do curso tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelo centro.

No início da visita, os alunos foram recepcionados pela Banda Cantores da Colina, que é composta por idosos que são atendidos pela casa. Logo após aconteceu apresentações de Xaxado e Dança do Ventre, atividades essas realizadas também com os idosos, através de uma profissional da área da dança, que os acompanha e os ensaia para apresentações diversas do grupo.

Após as apresentações culturais e a mostra de serviços realizados em prol da comunidade, os atendidos ainda puderam dar os seus depoimentos sobre a importância desse serviço para as pessoas da terceira idade. Abrindo espaço também para os alunos do curso de Direito, que se mostraram surpresos com a disposição demostrada pelos atendidos pela casa.

A coordenadora do Centro Municipal de Convivência, Gilma Souto Maior, destacou a importância de estreitar os laços com as universidades da cidade e mostrar como o serviço prestado pelo centro é importante para as pessoas da terceira idade.

“Esse tipo de visita é muito importante para nós, pois fortalece os laços com as universidades da cidade, fazendo com que possamos receber apoio como já acontece através da presença de estagiários que contribuem com o serviço. ” Apontou Gilma.

Foto: Codecom/CG

A unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), faz um trabalho dentro da política de assistência ao idoso, oferecendo um serviço de qualidade através de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, enfermeiro, assistentes sociais, fisioterapeuta, médico geriatra, além de profissional da educação física.

O Centro de Convivência do Idoso funciona de 8h às 12h e fica localizado na Avenida París, 2110 no bairro dos Cuités.