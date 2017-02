Centro Especializado em Reabilitação realiza baile de carnaval em Campina

O Centro Especializado em Reabilitação (CER), que funciona no bairro de Bodocongó, em Campina Grande, realiza na próxima quarta-feira, 20, o baile de carnaval para pacientes e familiares do serviço.

Todas as crianças e os adultos que fazem tratamento de fisioterapia, acompanhamento médico e psicológico vão participar com fantasias.

A programação será aberta às 9h30 com a Banda Filarmônica Epitácio Pessoa. Vai ter ainda desfile de fantasias, café da manhã, carrinho de pipoca e algodão-doce para as crianças.

De acordo com a diretora da unidade, Edna Silva, a atividade é uma forma lúdica de inserir os pacientes socialmente e de estimular sentidos como a visão, a audição e a cognição, mas principalmente, a sociabilidade.

“Estaremos desenvolvendo a parte sociocultural e a criatividade dos usuários”, disse.

O CER, onde funcionava a AACD, foi municipalizado pela prefeitura no ano passado de forma pioneira. O serviço, que é do tipo IV, foi habilitado pelo Ministério da Saúde no mês de janeiro.

Com a habilitação, o centro será expandido e, além da reabilitação física, passará a oferecer a reabilitação visual, auditiva e intelectual, se tornando uma referência para todo o Estado.

O CER também realiza confecção de próteses e órteses para os pacientes na própria unidade. Atualmente são executados 350 atendimentos de terapia por mês e até 200 atendimentos de orientação e avaliação.

O centro tem as especialidades de pediatria, neurologia, ortopedia, oftalmologia, fonoaudiologia e psicologia. O local disponibiliza ainda fisioterapia aquática e em solo, terapias ocupacionais, serviço social, além de pedagogos.

Recentemente o espaço passou a atender as mais de 130 crianças do Ambulatório de Microcefalia do Hospital Municipal Pedro I.

As crianças e as famílias contam agora com um serviço de reabilitação mais completo e moderno.

Os bebês também vão participar da programação de carnaval nesta quarta.

.