Centenas de chapas participam do Processo de Eleições Diretas do PT na PB

Na semana passada, o Partido dos Trabalhadores da Paraíba encerrou as inscrições das chapas que irão participar do Processo de Eleições Diretas (PED) Municipais e do Congresso Estadual. Segundo o secretário estadual de Organização do PT da Paraíba, Jackson Macêdo, foram confirmadas as inscrições de 85 chapas municipais e sete chapas estaduais.

“Mais de cem municípios estarão participando desse processo de mudança do PT, e cerca de 1.500 dirigentes estão compondo as chapas. Importante que todos fiquem atentos ao calendário do PED e do Congresso Estadual. No dia 9 de abril teremos a realização do PED, e nos dias 5 e 6 o Congresso Estadual do PT da Paraíba”, alertou Jackson Macêdo.

Antes da data da eleição, os Diretórios Municipais deverão organizar debates com as chapas inscritas com a participação da militância.

Especificamente sobre o PED, o secretário estadual de Organização do PT da Paraíba destacou que também é de responsabilidade dos Diretórios Municiais encaminharem para o Diretório Regional os locais de votação: “o prazo máximo para o envio desses locais é 24 de março”.

“É muito importante registrarmos que o PT é o único partido no Brasil que realiza um processo de eleição, para a escolha dos seus dirigentes, com a participação da sua militância. O nosso partido é construído pelas mulheres e homens que fazem parte dele, e isso é algo que valorizamos demais e que deve ser incentivado ainda mais nos processos eleitorais deste ano”, acrescentou Jackson Macêdo.

O calendário do PED, do Congresso Estadual e os locais de votação serão divulgados no Blog do PT da Paraíba (www.blogdoptpb.com.br), e paralelamente nas suas Redes Sociais (Facebook: Partido dos Trabalhadores da Paraíba e Instagram: PTPB13).