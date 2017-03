CEHAP vai destinar unidades habitacionais para comerciários, em Campina

A Presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP), Emília Correia Lima [foto], se reuniu, nessa quarta-feira (8), com os diretores do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Campina Grande e Região. O encontro aconteceu na sede da entidade sindical, no Centro.

Emília procurou o sindicato para falar sobre a parceria de destinar, aos comerciários associados, algumas unidades habitacionais do Condomínio Residencial, que está sendo construído pela Cipresa e Governo do Estado no Bairro Itararé.

O presidente do sindicato, José do Nascimento Coelho, que vem lutando por este pleito há mais de dois anos, disse ser de grande importância a destinação de uma quota das casas para os comerciários, uma vez que vai oportunizar esses trabalhadores a realizarem o sonho da casa própria com investimento, inclusive, do FGTS e ainda contemplados com o subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida.

Segundo Coelho, o condomínio fechado, em área privilegiada da cidade, oferece toda infraestrutura de uma construção moderna, com energia solar, reaproveitamento de água e outros benefícios. A prestação, pelos cálculos da própria CEHAP, deve ficar em torno de R$ 400,00.

Os comerciários interessados em adquirir os imóveis devem procurar o seu sindicato para mais informações. A previsão é de que o condomínio seja concluído em um período de um ano e meio.