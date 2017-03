CBTU João Pessoa recebe neste sábado a quinta composição do VLT

A quinta composição do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) chegará neste sábado, 18, a João Pessoa.

A entrega de mais um trem faz parte da aquisição de um total de oito composições concretizada pela CBTU, que vem modernizando o sistema de trens urbanos de João Pessoa e da sua Região Metropolitana.

Foto: Ascom

Este trem entrará em operação comercial até o final do primeiro semestre deste ano.

O VLT chegará no sábado e será descarregado no domingo na cidade de Cabedelo e já na segunda-feira, técnicos da empresa Bom Sinal e da CBTU iniciam a montagem do trem e dentro de um mês começam os testes.

O VLT faz parte do processo de modernização da CBTU João Pessoa, que está englobado no PAC Mobilidade.

A previsão é que no ano de 2018 todo esse processo esteja concluído. E com a modernização realizada na via e a construção de estações ilhas que possibilitará mais cruzamentos entre as composições, a estimativa da CBTU é reduzir o tempo de espera entre os trens dos atuais 60 minutos para 15 minutos em média.

A Companhia também prevê um aumento no número de passageiros transportados diariamente.