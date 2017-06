CAU/PB divulga edital de seleção pública para contratação de pessoal

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB) torna pública a abertura do processo seletivo para contratação de Arquiteto e Urbanista, para montagem e execução da Oficina de Aplicação da Lei de Assistência Técnica (ATHIS), a ser patrocinada pelo CAU/PB, dada a relevância do tema para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo no Estado da Paraíba e para a promoção da assistência técnica de habitação de interesse social.

O patrocínio será no valor de R$ 23.915,00 (vinte e três mil, novecentos e quinze reais).

A modalidade de patrocínio será a Chamada Pública, com data de recebimento de projetos até o dia 14 de junho de 2017, nas dependências do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba, localizado na Av. Guarabira, n° 1.200, Manaíra, João Pessoa, Salas 301 e 302, das 8h às 12h.

Os interessados devem preencher o Formulário de Solicitação de Patrocínio disponível no endereço eletrônico (http://transparencia.caupb.gov.br/?page_id=259), além do currículo detalhado, documento com foto e o Plano de Trabalho.

Também serão considerados projetos postados (via correio) até a data de 14 de junho de 2017.

Poderão participar pessoas físicas, profissionais de Arquitetura e Urbanismo, regularmente inscritos no CAU e em dia com suas obrigações; pessoas jurídicas legalmente constituídas, com atuação no Estado da Paraíba, que possuam um profissional de Arquitetura e Urbanismo como responsável técnico, com o devido registro no CAU/PB.

Somente são elegíveis propostas cuja execução das oficinas ocorram até o dia 31 de agosto de 2017.

A oficina de capacitação deve ser realizada na cidade de João Pessoa, em local de fácil acesso para os participantes.