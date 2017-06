Cássio visita Central de Imprensa e destaca formato do Maior São João do Mundo

foto: Codecom/CG

Em visita realizada na noite desta sexta-feira, à Central de Imprensa Carlos Alberto Silva, no Parque do Povo, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), avaliou como importante o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), adotado pela Prefeitura de Campina Grande, na realização da versão 2017 do Maior São João do Mundo.

O senador também destacou a iniciativa do prefeito Romero Rodrigues e a sua coragem em ousar e inovar no formato do Maior São João do Mundo, objetivando fazer algo melhor para o evento junino, que ganhou projeção nacional e até internacional.

Segundo Cássio Cunha Lima, as mudanças são necessárias à sobrevivência de uma festa realizada há décadas na cidade.

“O evento não pode ficar estático, imutável. Essa atualização, essa modernização do Maior São João do Mundo é uma necessidade imperiosa e indispensável para que o evento continue vivo, com vigor, com seus aspectos de cultura, de economia, de geração de emprego e de projeção de uma imagem positiva da cidade. Acho que o prefeito Romero está de parabéns, especialmente pela coragem de mudar e de enfrentar paradigmas”, ressaltou o senador paraibano.

