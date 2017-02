Cássio: “UEPB é o retrato nítido do retrocesso da educação no Estado”

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) comentou sobre a atual situação da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e disse que a ameaça de diminuição de recursos, com o corte de professores substitutos, só demonstra o descaso do atual governo com a educação.

Ele afirmou que durante seu governo, a UEPB conseguiu estabelecer uma autonomia que está correndo o risco de ser perdida.

Cássio destacou que o governador Ricardo Coutinho (PSB) mantém uma política de ‘empreguismo’, onde os impostos são elevados para garantir o inchaço da folha de pessoal.

Cunha Lima ressaltou que a crise educacional se estende para a educação básica, onde a meta do Ideb não está sendo alcançada.

– O que acontece é um enorme retrocesso em relação a lei da autonomia da UEPB, que foi uma das maiores conquistas que fizemos durante meu mandato como governador. Esse problema da Universidade é coisa de uma política equivocada, onde o governador tem aumentado impostos para manter uma política de empreguismo, porque a folha pessoal do Estado não para de crescer e continua sendo a principal despesa da gestão. A UEPB é o retrato nítido desse retrocesso – frisou.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.