Cássio sobre mudanças no São João: “Romero vai contar sempre com o meu apoio”

Em entrevista nesta terça-feira, 7, à Rádio Correio FM, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) afirmou que não tem tempo de cuidar das questões da Prefeitura de Campina Grande, ao ser indagado sobre a parceria público-privada para a realização do Maior São João do Mundo.

Apesar de não estar acompanhando as mudanças no evento, o parlamentar afirmou que qualquer decisão que o prefeito Romero Rodrigues tomar será feita com maestria.

– Não tenho tempo de cuidar do dia a dia da prefeitura. A prefeitura é tocada pelo prefeito Romero que, diga-se de passagem, vem fazendo isso com muito zelo, dedicação e com extraordinários resultados para a cidade. Acompanho o município, mas não consigo entrar nos detalhes. O que sei é que nos eventos realizados em anos anteriores, sob o comando do prefeito Romero e vice-prefeito Ronaldo Cunha Lima Filho, Campina Grande realizou festas maravilhosas. Qualquer que seja a mudança defendida por Romero, ele sabe o que está fazendo e vai contar sempre com o meu apoio – pontuou.