Cássio: se dependesse de Dilma, transposição não chegaria a CG

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB), em entrevista à Rádio Correio FM, criticou o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, afirmando que se Campina Grande fosse depender do governo petista as águas da transposição não estariam chegando ao Estado.

Ele reforçou que se houvesse a manutenção do governo Dilma, o país estaria entregue a uma catástrofe.

– As coisas estão ruins hoje? Estão. Mas, estariam muito pior se a presidente Dilma não tivesse sido punida pelos crimes que cometeu. A presidente Dilma foi afastada do governo porque cometeu crimes graves. Se ela estivesse à frente do governo brasileiro, de cara, essa transposição não estaria chegando a Campina Grande. Quando ela esteve em Campina, disse que ia perfurar poços na cidade. Um total desconhecimento sobre a cidade, pois Campina está sob uma pedra e não tem água no seu subsolo – criticou.

Cássio reforçou ainda que as investigações da Lava Jato terão sequência, ao ser indagado se era difícil defender o presidente Michel Temer, que tem sido acusado nas delações da operação.

– Aqueles que tiverem que prestar esclarecimento à justiça, irão prestar. Agora, o que não pode, e que seria um erro gravíssimo, é pararmos o país por conta da Lava Jato. Bem como, não podemos parar a Lava Jato por conveniências políticas. Então, cada coisa no seu lugar. O Brasil tem que voltar a funcionar. Se ficarmos na letargia, teremos mais um ano de crise, o desemprego vai crescer ainda mais o país não suportará – pontuou.