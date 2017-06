Cássio rebate deputado e acusa Dilma pelo atraso da obra do Eixo Norte

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) rebateu as declarações do deputado estadual Jeová Campos, que afirmou em entrevista que a bancada federal paraibana não trabalhou pela conclusão do Eixo Norte da transposição.

A obra, que está parada há cerca de oito meses, abrange a região do Sertão da Paraíba.

Foto: Paraibaonline

Cássio explanou que o deputado está desinformado, ressaltando que a bancada trabalhou pela conclusão dos dois eixos.

Porém, ele explicou que o Eixo Norte foi abandonado pela empresa que ganhou a licitação, por esta estar envolvida na Operação Lava Jato.

– O deputado Jeová comete uma injustiça. A bancada tem lutado pelos dois eixos, como também pelo novo ramal de Piancó para Coremas. Talvez por desinformação, o deputado não saiba que o Eixo Norte já era para estar pronto desde o ano passado. Acontece que a Construtora Mendes Júnior, que está envolvida na Lava Jato, abandonou a obra ainda no governo Dilma. E, durante o governo Dilma, nada foi feito para que a obra fosse retomada. Só agora no governo de Michel Temer é que uma nova licitação está sendo feita, pois não há como uma obra dessa ser feita sem um processo licitatório. Estamos no transcurso desse processo licitatório. Então, a obra do Eixo Norte atrasou por incompetência e pelos graves problemas de corrupção do governo Dilma. Se alguém é culpado pelo atraso esse alguém tem nome, e o nome é Dilma Rousseff – destacou.

*As declarações foram repercutidas na Rádio Correio FM.