Cássio rebate críticas de Veneziano ao prefeito de Campina Grande

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) rebateu críticas feitas pelo deputado federal Veneziano (PMDB) à gestão de Romero Rodrigues (PSDB) em Campina Grande.

Veneziano havia afirmado que Romero, em quatro anos, só tinha o Complexo Aluízio Campos para apresentar e usava esta obra, ainda não concluída, como massa de manobra.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

“É a opinião de um adversário, mas graças a Deus é diferente da opinião da maioria dos campinenses que, recentemente, elegeram Romero no primeiro turno disputando com o próprio Veneziano. É normal que quem esteja na oposição faça críticas, mas não são sincronizadas com o sentimento majoritário de Campina, que aplaude e aprova e tem o testemunho da eficaz e realizadora administração que Romero faz”, respondeu Cássio.

*As informações repercutiram na Rádio Correio.

