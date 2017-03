Cássio propõe ser o mediador entre Romero e Cartaxo até 2018. Veja o vídeo

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) afirmou, durante entrevista nesta sexta-feira (24), que não vê nenhuma ação que configure antecipação de candidatura ao governo do estado por parte dos prefeitos de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), e Luciano Cartaxo (PSD) de João Pessoa.

Cotados como os principais nomes para fazer oposição ao candidato do governador Ricardo Coutinho, Luciano e Romero já realizam visitas pelo estado e manifestaram suas vontades em irem para a disputa.

Questionado sobre quem fará a mediação entre os dois, Cássio se propôs a fazer a ponte e disse estar feliz por ter dois nomes qualificados para a eleição de 2018.

– Eu me disponho pra fazer isso. É natural que todos os partidos queiram apresentar candidaturas. Não vejo na ação do prefeito Romero, nem tampouco no prefeito Luciano, ação explicita de pré-campanha. Estão cada um nas suas cidades cuidados das administrações dos seus municípios. É muito bom saber que no campo das oposições temos diversos nomes competitivos como os dois – ressaltou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM

Confira a entrevista: