Cássio diz que Ricardo Coutinho não reconhece seu trabalho como senador

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) comentou sobre suas divergências com o estilo do governo Ricardo Coutinho (PSB) e disse que, mesmo fazendo oposição, não deixa de apoiar as propostas que levam em consideração o desenvolvimento da Paraíba.

Ele declarou que o governador não sabe reconhecer o que foi feito por ele enquanto governador e toma as obras que foram deixadas quase prontas como sendo do atual governo.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Cássio assegurou que suas discordâncias com o governador não são pessoais e lamentou que a posição do socialista seja de desvalorização do seu trabalho enquanto senador.

– A discordância é com a posição de não reconhecer aquilo que eu falo como senador pela Paraíba e faltando com a verdade. Ele não é capaz de reconhecer aquilo que eu e Maranhão deixamos prontos para que ele executasse. Ele tenta renegar todo esse trabalho – enfatizou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.

