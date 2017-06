Cássio diz que Reforma da Previdência não passa no Congresso

Em entrevista nesta terça-feira, 7, à Rádio Correio FM, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) afirmou que não foi de bom tom a propaganda veiculada pelo governo federal que diz que sem a Reforma da Previdência os programas sociais do Brasil serão extintos, como o Bolsa Família e o Fies.

O parlamentar avaliou que foi um ‘equívoco enorme’ a veiculação da propaganda, que foi atribuída ao PMDB.

– Foi um equívoco enorme do PMDB. Não me cabe fazer crítica à posição de partidos dos quais não sou filiado, mas foi de uma infelicidade enorme a propaganda que foi atribuída ao PMDB, condicionando a manutenção de programas sociais importantes à Reforma da Previdência. O Bolsa Família não vai acabar. Não adianta fazer chantagem, nem ameaças em tempo de eleição ou de votação de matérias importantes no Congresso. O Bolsa Família é um programa de estado, não é mais desse ou daquele governo, é uma conquista da sociedade. Todos os beneficiários do Bolsa Família podem ficar tranquilos – comentou.

Sobre o posicionamento em relação à Reforma da Previdência, Cássio ponderou que do jeito que a proposta está ela não passará no Congresso.

– A proposta como veio do governo não passa no Congresso. Ela vai ter que ser rediscutida. De minha parte, já antecipo que não voto pela desvinculação do salário mínimo para o benefício continuado de previdência, o BCP, que beneficia as pessoas com deficiências e os idosos. Esse é um compromisso que tenho, pois não se trata de uma questão de previdência e sim de um programa de assistência social para as pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, como os idosos, que não conseguem mais trabalhar e não dispõem de nenhuma renda, e às pessoas com deficiência, que estão inabilitadas para o exercício de qualquer trabalho e não podem ficar sem a proteção de uma renda mínima – pontuou.

Em relação aos trabalhadores rurais, Cássio lembrou que a categoria conseguiu o acesso ao salário mínimo graças a ele, enquanto exercia o mandato de deputado federal.

– Os trabalhadores rurais conquistaram o direito ao salário mínimo graças a mim, enquanto deputado federal constituinte. Fui eu que consegui incluir na Constituição a garantia do pagamento do salário mínimo para todos os trabalhadores rurais, bem como a diminuição da idade para a aposentadoria do trabalhador rural. Então, não vou destruir aquilo que eu construí. Não vou votar contra aquilo que eu lutei tanto para aprovar. Minha posição é imutável – finalizou.