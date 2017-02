Cássio avalia governo Temer: “Deu prioridade à Transposição”

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) fez uma avaliação do Governo Michel Temer ressaltando que diante da gravidade na situação encontrada no país, não houve tempo reverter a realidade econômica.

– Há um sinal positivo de controle da inflação e perspectiva de redução da taxa de juros, o que poderá permitir a retomada do crescimento econômico e recuperação do emprego – disse.

Em relação aos investimentos por parte do Governo Federal, o senador destacou o compromisso de Temer com a transposição das águas do Rio São Francisco.

– A partir da chegada de Temer na presidência essa obra passou a ter uma prioridade que nos permitirá ver o eixo leste dela concluída agora em março – afirmou.

Ainda no quesito investimentos, Cássio citou a duplicação da BR-230, entre Campina Grande e a praça do meio do mundo e parcerias com a PMCG.

As declarações foram concedidas ao telejornal Itararé Notícias da TV Itararé (canal 18.1, digital, e 19, analógico, em Campina).