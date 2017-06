Cássio acusa governo do Estado de não limpar o leito do rio Paraíba

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) afirmou que o leito do rio Paraíba está obstruído, acusando o governo do Estado em não fazer a limpeza do local para a chegada das águas da transposição do rio São Francisco.

Em entrevista nesta terça-feira, 7, à Rádio Correio FM, Cássio lamentou o fato e teme que isso prejudique a chegada das águas.

Foto: Paraibaonline

– Infelizmente, a calha do rio Paraíba está muito obstruída, principalmente por vegetação. Muitas algarobas cresceram dentro do leito do rio, e o governo do Estado não procedeu a limpeza, o que pode retardar a chegada das águas. Temos essa dúvida em relação ao tempo de deslocamento que a água terá no leito do rio Paraíba até chegar a Boqueirão. Torço muito que não haja nenhum tipo de atraso maior em decorrência dessas obstruções pela ausência da limpeza por parte do governo do Estado – criticou.