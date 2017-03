Casos de violência doméstica foram julgados durante mutirão em Campina Grande

foto: ascom

O Tribunal de Justiça da Paraíba realizou mutirões para julgar casos de violência doméstica. A ação faz parte da semana nacional da Justiça pela Paz em Casa e acontece em Campina Grande e João Pessoa.

De acordo com a juíza Renata Vasconcelos, o mutirão acontece em todo o país.

– Estamos realizando audiências referentes a caso de violências contra a mulher que são, em sua maioria, ameaças e lesões corporais. Ele acontece nacionalmente dentro do Programa da semana da Justiça pela Paz em Casa comandada pela ministra Carmem Lúcia., Em todo o país estão sendo realizados eventos, audiências, para ajuização dos processos de violência doméstica. Na Paraíba acontece esse mutirão em João Pessoa e Campina Grande – explicou.

Renata destacou o empenho dos juízes para resolver os casos.

Segundo ela, trezentos casos devem ser julgados na capital e em Campina devem ser cem processos de violência doméstica.

– Em João pessoa as demandas são maiores e cinco juízes realizam audiências simultaneamente com expectativa de realizar 300 audiências. Em Campina são cem audiências com três juízes trabalhando – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM