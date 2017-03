Casal suspeito de usar documentos falsos para fraudar INSS é preso no Sertão

O trabalho investigativo da Polícia Civil da Paraíba, com a participação de equipes das cidades de Sousa e Pombal, na 19ª Delegacia Seccional, resultou na apreensão de documentos falsos e vários cartões de contas bancárias na residência de Antônio Pereira Fernandes e Simone Bezerra Pereira.

A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), no sítio Umari, zona rural de Pombal.

Foto: Secom/PB

De acordo com os investigadores, ambos são suspeitos de receber benefícios do INSS com a utilização de nomes falsos constantes desses documentos.

O material foi apreendido em decorrência de mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Pombal, porque havia suspeita da prática de desvio de energia elétrica.

Os presos e todos os documentos apreendidos foram conduzidos para a Polícia Federal em Patos.