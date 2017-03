Casal é preso suspeito de integrar grupo criminoso de arrombamentos na PB e PE

Policiais civis da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (Roubos e Furtos) de Campina Grande prenderam, nas primeiras horas do domingo (12), no bairro das Malvinas, na zona oeste da cidade, Robert Weider Ramos de Sousa, 24 anos, e Karina Keila Barbosa Ferreira, 23 anos.

O casal é suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por arrombamentos a lojas na Paraíba e Pernambuco.

A Polícia chegou até eles depois de receber uma informação.

“Segundo a pessoa que procurou a nossa Delegacia, os suspeitos estariam escondidos em Campina. Foi realizada uma busca na área e quando identificamos o local cumprimos o mandado de prisão contra Robert Weider. A mulher também foi levada para prestar esclarecimentos, mas quando abrimos o Banco de Mandados Nacional vimos que Karina Keila também era procurada pela Justiça de Pernambuco por roubo”, falou o delegado Cristiano Santana.

Os dois já vinham sendo monitorados e a suspeita é que eles façam parte da quadrilha especializada em arrombamentos de lojas de confecções.

O grupo é considerado um dos maiores do Estado e teria motivado uma operação policial realizada no final do ano passado na cidade de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba.

Na época, várias pessoas foram presas e mais de 300 mil apreendidos.

Os integrantes teriam como base de apoio bairros da zona leste de Campina Grande, nestes locais eles guardavam e dividiam os produtos dos roubos e os lucros dos crimes.

Robert Weider responde a processos por furto qualificado nas Comarcas de João Pessoa e Sapé e Karina Keila em Arco Verde, no Estado de Pernambuco, pelo mesmo crime.

Os dois foram levados para a audiência de custódia para que o Juiz determine se eles vão ser encaminhados para os presídios ou vão responder pelos processos em liberdade.

Agora a polícia concentra os trabalhos na identificação dos outros integrantes do grupo criminoso para que eles também respondam na Justiça pelos crimes que praticaram.