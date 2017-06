Casal assalta posto de combustível em Campina Grande

Um posto de combustíveis localizado no bairro da Conceição, em Campina Grande, foi assaltado nessa sexta-feira (9).

Um frentista contou que um casal em uma motocicleta chegou ao estabelecimento e anunciou o assalto.

Eles levaram uma quantia em dinheiro do caixa do posto, que não foi informada, e R$100,00 de um cliente que estava no local.