“Casa de Gonzaga” é lançada em Campina Grande

Empresários, jornalistas e pessoas da cena cultural de Campina Grande participaram nessa quarta-feira, 22, do lançamento da “Casa de Gonzaga”, um espaço que vai funcionar no Is Risto, localizado no Condomínio Campos do Conde, na BR-230.

A grande atração da casa será o show de humor e cultura do ator global Lucas Veloso.

Durante o lançamento, Lucas Veloso falou um pouco sobre como será a apresentação e garantiu que “o público vai poder conhecer a história do Rei do Baião e rir muito”.

O texto do show foi escrito pelo ator e pelo publicitário Alberto Arcela. As apresentações vão acontecer nos finais de semana do mês de junho, sempre das 12h às 17h.

Além de Lucas Veloso, vão participar das apresentações trios de forró e um grupo folclórico.

Os ingressos para o show dão direito a open food de comidas típicas, com uma mesa que será abastecida até às 15h, e open bar com cerveja, água e refrigerante.

Um bar também vai oferecer outras bebidas (não incluídas no open bar) e o restaurante terá um cardápio especial com delícias, que poderão ser compradas na hora.

O valor do ingresso individual (primeiro lote) é R$130,00. Quem quiser mais informações sobre a “Casa de Gonzaga” pode ligar para (83) 99802-9215 ou escrever para o e-mail casagonzaga2017@gmail.com.