Cartaxo minimiza possibilidade de concorrer ao governo do Estado em 2018

Como um dos nomes cotados para as eleições de 2018 ao Governo do Estado, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), em entrevista na tarde desta quinta-feira, 09, à Rádio Correio FM, disse que a prioridade dele é administrar a Capital e que os assuntos sobre as eleições devem ser tratados apenas nos anos em que estas acontecem.

– Esse é um assunto para ser tratado em ano eleitoral. Não posso chegar no terceiro mês de 2017 e provocar um debate de maneira antecipada. Seria o mesmo que perder um ano de trabalho e dedicação – minimizou.

Cartaxo disse que está focado e determinado para prestar um bom resultado na Capital neste segundo mandato, mas ressaltou que não ignora a manifestação do povo em prol do seu nome. Porém, segundo ele, a prioridade do ano é a prefeitura.