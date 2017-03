Cartaxo faz balanço de obras durante plenária do Orçamento Participativo

fotos: Secom/JP

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, participou de mais uma plenária do Orçamento Participativo, no bairro de Tambauzinho. Com a escola Municipal Leonel Brizola lotada de moradores das 13ª e 14ª regiões administrativas – que englobam os bairros do Centro, Torre, Tambauzinho, Miramar, Expedicionários, Castelo Branco e Bancários -, Luciano Cartaxo ouviu as demandas da população e teve a oportunidade de fazer um balanço das ações permanentes realizadas pela gestão municipal nestas localidades.

“Uma gestão mostra que valoriza a participação popular quando realiza encontros do porte deste que está ocorrendo aqui. E os resultados aparecem em tudo o que realmente importa para a vida da população”, afirmou o prefeito, citando realizações da Prefeitura em todas as áreas, a exemplo da educação, saúde, habitação, pavimentação e mobilidade urbana.

“Tudo isto se traduz em mais qualidade de vida para as pessoas, outra meta permanente de nossa gestão”, reforçou, lembrando que naqueles bairros pôde realizar, apenas para citar alguns exemplos, obras como a construção do Novo Parque da Lagoa, o resgate da Praça da Independência, a retirada de famílias de áreas de risco com a urbanização e construção de 214 unidades habitacionais no Timbó, a entrega de cinco novas unidades de saúde da família, entre construídas e reformadas.

Para mostrar que as ações da PMJP estão voltadas para todos, mas sem perder de vista a transformação realizada na vida de cada cidadão, Luciano Cartaxo falou de uma obra que sintetiza bem o momento de autoestima elevada da Capital paraibana: o novo Parque da Lagoa, no Centro.

“O Parque da Lagoa é hoje sinônimo de qualidade de vida, é o nosso cartão-postal, que tem sido visitado por toda a nossa gente, e também por quem visita João Pessoa. Mas para entregarmos esta obra precisamos promover profundas intervenções de infraestrutura física. Eliminamos, por exemplo, os constantes alagamentos que causavam transtornos à vida da população todas as vezes que enfrentávamos chuvas como as dos últimos dias”, lembrou.

Luciano Cartaxo citou ainda a obra da Ponte da Avenida Beira Rio como outro exemplo de transformação na cidade.

“Hoje já é possível sentir como o trânsito da Beira Rio mudou para melhor após a inauguração da primeira alça da ponte. Mas quero lembrar aqui que este é um projeto muito mais complexo, que envolveu um conjunto de ações, como o desassoreamento do Rio Jaguaribe. E vamos entregar a padronização das calçadas para o pedestre e mais de 5 km de ciclovia”, disse.

Segundo o prefeito, o novo Ciclo do Orçamento Participativo permitirá que a Prefeitura avance ainda mais no atendimento das necessidades da população, com a PMJP fazendo muito mais na educação, na saúde, na habitação, na mobilidade e pavimentação de ruas, dentre muitas outras ações.

“Esta participação popular não acaba aqui. A nossa equipe de secretários, e cada funcionário público municipal, estão desafiados a ouvir diariamente o que as pessoas precisam para tornar João Pessoa uma cidade cada vez melhor para se viver”, concluiu.

Para o secretário do Orçamento Participativo, Francisco José das Chagas, a cada ano que passa a população se conscientiza mais da importância de participar dos debates do OP. “Em vários bairros e comunidades existem obras que estão sendo realizadas graças à participação popular”, ressalta.