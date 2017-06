Cartaxo descarta qualquer reaproximação com Ricardo

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), disse nesta terça-feira (7), em entrevista à imprensa, que não será possível abrir diálogo com o governador Ricardo Coutinho (PSB) em termos políticos para as eleições de 2018.

Segundo ele, a missão política é com o PSDB, com quem se aliou nas eleições de 2016 e com o qual ele vem discutindo também administrativamente.

“Com o governo do Estado a discussão é administrativa. A política a gente faz com os partidos da base”, disse.

Foto: Paraibaonline

Cartaxo enfatizou ainda que o diálogo administrativo nunca esteve descartado e que não vê nenhuma dificuldade em termos de gestão para gestão.

“Agora em relação à aliança política. Nós já temos uma em João Pessoa”, destacou.

Indagado sobre o seu projeto propriamente para 2018, o prefeito disse que ainda não é tempo de tratar sobre o assunto.

“Quando chegar janeiro de 2018, nós vamos começar a pensar no cenário político com os partidos aliados. Agora, estamos cuidando da cidade de João Pessoa, que já é um desafio para todos nós. O foco é na gestão e é isso que eu tenho cobrado dos nossos auxiliares. Nós temos uma equipe motivada e com muita experiência. E vamos continuar trabalhando na entrega de várias obras para o povo e para a cidade”, completou.