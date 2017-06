Cartaxo avalia ampliação da bancada governista na CMJP

Foto: Paraibaonline

O ano legislativo já começa com a base governista ampliada e o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD) falou á imprensa, nesta terça-feira (07), da satisfação em ter mais um vereador aderindo à bancada sustentação ao governo na Câmara Municipal.

Segundo ele, isso se deve a união dos vereadores em torno do projeto João Pessoa. “Eu sei o significado do mandato de vereador daí a necessidade de todos estarem unidos em favor da nossa cidade”, enfatizou.

Com a chegada do parlamentar Chico do Sindicato/PT do B, a base governista aumentou para 19, mas poderá fechar em 20 vereadores.

“Nós ficamos muito felizes em poder ampliar um pouco mais a nossa bancada. Eu trouxe para todos hoje, uma mensagem de fé, trabalho e união e acho que as coisas andam mais rápido na cidade quando se dá as mãos e se consegue estabelecer uma ação harmoniosa entre o Poder Executivo e o Legislativo”, disse.

Para o prefeito, ninguém faz nada sozinho, é preciso tanto ter sempre parceiros tanto na gestão administrativa quanto na Câmara Municipal respeitando ainda o papel da oposição e o bom debate na Casa, mas tendo uma bancada numerosa e, acima de tudo, unida.

“Eu fico feliz em poder dar passos largos nessa direção de trabalhar cada vez mais pelo nosso povo. Cuidar da cidade mesmo em um cenário de crise e de adversidade, mas a gente percebe a autoestima do povo elevada em função do trabalho que estamos realizando”, observou.