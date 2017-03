Cartaxo assina com Temer ordem de serviço que triplica BR-230

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, foi convidado a assinar, nesta sexta-feira, em Campina Grande, a ordem de serviço para execução do projeto de readequação do trecho da BR-230 entre Cabedelo e Oitizeiro, na Capital.

A autorização para o início da obra foi dada pelo presidente da República Michel Temer, em Campina Grande, antes dos atos de inauguração da transposição de águas do Rio São Francisco, em Monteiro.

Acompanhado do vice-prefeito Manoel Junior; do líder do governo na Câmara, vereador Helton Renê, além de vários secretários, o prefeito Luciano Cartaxo destacou a importância da readequação da BR-230 para o desenvolvimento da região Metropolitana da Capital.

“Não se trata apenas de uma obra de mobilidade, mas de um projeto que vai permitir a ampliação de negócios no Porto de Cabedelo e ao longo das duas margens da rodovia entre João Pessoa e Cabedelo, o que certamente também terá impacto positivo na geração de emprego e riquezas para Bayeux e Santa Rita”, observou Luciano.

De acordo com o projeto apresentado pelo Dnit, a rodovia, que hoje tem duas faixas nos dois sentidos, passará a contar com três faixas de ida e mais três de volta. A previsão é que o serviço seja concluído em janeiro de 2020.

A intervenção, orçada em mais de R$ 255 milhões, frutos de uma emenda da bancada de deputados federais e senadores da Paraíba ao orçamento da união, vai ser executada pelo Consórcio Copasa/Construcap, formado pelas companhias Sociedade Anonima Copasa e Construcap – CCPS Engenharia e Comércio SA.

Pleitos para João Pessoa – O prefeito Luciano Cartaxo aproveitou a oportunidade para conversar com ministros e encaminhar importantes pleitos em favor de João Pessoa.

Junto ministro das Cidades, Bruno Araújo, ele solicitou a liberação de verbas pendentes do projeto do Novo Parque da Lagoa e de projetos de pavimentação de ruas.

Luciano Cartaxo fez ainda a defesa de projetos de sua gestão junto aos ministros da Educação, Mendonça Filho, e Integração Nacional, Hélder Barbalho.

Transposição – Sobre a transposição do São Francisco, o prefeito Luciano Cartaxo manifestou alegria pela chegada das águas à Paraíba e a expectativa mais próxima de garantir o abastecimento de Campina Grande.

Para ele, todos que lutaram ou ajudaram a realizar a obra da transposição estão de parabéns, destacando que este é o momento de unir esforços para consolidar o objetivo de garantir água de beber para a população que sofre com a falta d’água e de começar a se preocupar com o futuro.

Na ótica do prefeito Luciano Cartaxo, os políticos e gestores paraibanos precisam planejar o aproveitamento da transposição para promover o desenvolvimento econômico e social do Estado.

“Nós devemos mirar o futuro com responsabilidade, pois não podemos desperdiçar essa grande obra para o Nordeste, que é a transposição do São Francisco. A Paraíba pode obter resultados fantásticos da transposição e este é o debate que devemos fazer”, finalizou.