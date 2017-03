Cartaxo afirma que pretende preservar aliança com o PMDB

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), não pretende voltar à aliança que teve com o governador Ricardo Coutinho nas eleições para o segundo mandato do chefe do Executivo estadual.

Foi o que ele disse em entrevista à Rádio Correio FM, na tarde dessa quinta-feira.

Foto: Paraibaonline

Segundo o prefeito, quem acabou com a aliança feita em 2014 foi o próprio governador e que ele (Cartaxo), ainda no PT, apoiou o projeto do PSB no momento em que o partido mais precisava.

– Poucas pessoas acreditavam que era possível Ricardo Coutinho reverter a vitória que era dada como certa a Cássio. Mas nesse momento apostamos num projeto do Estado de longo prazo e ganhamos as eleições. O nosso apoio foi fundamental. Tínhamos o intuito de dar sequência a isto, mas nas eleições municipais ele se negou a participar do nosso projeto – desabafou o prefeito.

Cartaxo ainda ressaltou que deve preservar a aliança feita em 2016 com o PMDB.