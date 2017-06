Cartaxo acompanha trabalho preventivo para o período intensivo de chuvas

fotos: Secom/JP

As ações preventivas realizadas pela Prefeitura Municipal de João (Pessoa) para que a cidade não sofra com alagamentos no período das chuvas foi acompanhado pelo prefeito Luciano Cartaxo, na manhã desta sexta-feira (9).

No encontro das águas do Rio Jaguaribe com o mangue, nas proximidades da Avenida Tancredo Neves, a Defesa Civil e a Emlur estão realizando um trabalho de desassoreamento e retirada do lixo acumulado pelo descarte incorreto feito pela população.

Já nas proximidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a tubulação nova já começou a chegar e na próxima semana, serão iniciados os trabalhos para minimizar os efeitos das chuvas na região.

“Esse é um trabalho permanente e preventivo que a Prefeitura faz envolvendo várias secretarias, no sentido de que a gente possa conviver melhor com o período chuvoso na cidade. Já resolvemos problemas históricos como na Beira Rio e nos Bancários, onde as obras estão 90% concluídas. Como também, no São José e Timbó, que eram áreas de risco, e na Rua do Arame, de onde estamos tirando os moradores para outras habitações ainda neste mês. Agora damos continuidade nas proximidades da CBTU com as obras iniciando nos próximos dias para fazer a drenagem daquela área. Ou seja, pontos estratégicos da cidade, onde a Prefeitura está buscando soluções para os problemas”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

Segundo o prefeito, as secretarias da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) aproveitam o período de sol para tomar as medidas antecipadamente e evitar alagamentos e que famílias sejam desabrigadas, como acontecia há alguns anos.

“O trabalho que estamos realizando tem apresentado bons resultados. Tanto é verdade que tivemos pouquíssimas famílias desabrigadas ao longo destes cinco anos de nossa gestão. Tivemos um cuidado especial com áreas de risco como a Saturnino de Brito e São José, e garantimos mais segurança para estes moradores”, destacou.

O coordenador da Defesa Civil, Noé Estrela, ressaltou as dificuldades para realizar o trabalho de desassoreamento do rio e a participação da população no agravamento dos problemas.

“Este trabalho é de grande complexidade porque é uma área de mangue onde há o lançamento do Rio Jaguaribe. E, em virtude da quantidade de lixo que é jogado, ele desce na época das cheias e fica represado no mangue fazendo com que algumas comunidades sejam prejudicadas. Tivemos uma situação bem atípica este ano na Comunidade dos Ipês. Já encontramos sofá, colchões, capacetes, pneus, carrinho de bebê, e os problemas no período das chuvas são exatamente o resultado do descarte incorreto desse lixo”, afirmou. Somente neste trabalho iniciado há aproximadamente 15 dias, já foram retiradas 8 toneladas de lixo.

Avenida Sanhauá

Luciano Cartaxo e o vice-prefeito, Manoel Junior, também foram à Avenida Sanhauá, onde a PMJP inicia na próxima semana os trabalhos para minimizar os problemas históricos que ocorrem no período chuvoso na região em frente à CBTU.

O secretário de Infraestrutura, Cássio Andrade, explicou o trabalho:

“Todos os anos durante os meses de chuva ocorre uma retenção de água porque este é um ponto baixo, que também sofre influência da maré. Então, vamos iniciar esta obra que vai refazer toda a drenagem desse trecho e minimizar muito este transtorno que acontece aqui. Vamos acoplar a tubulação nova na já existente para que a água corra e seja lançada no Rio Sanhauá”.