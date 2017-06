Carro de auto escola se envolve em acidente com caminhonete em Campina

Foi registrado na manhã deste sábado, 10, no bairro da Conceição em Campina Grande um acidente de trânsito envolvendo um carro de auto escola e uma caminhonete.

Segundo informações de testemunhas, o carro, que estava com um instrutor e uma aluna, no banco do carona, foi atingido na lateral por uma caminhonete, que teria furado o sinal vermelho e provocado o acidente.

Ninguém ficou ferido e os motoristas foram levados para a delegacia de trânsito para registrar a ocorrência.

*Com informações da TV Paraíba