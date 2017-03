Carne Fraca: fiscal que fez primeira denúncia diz que há mais a ser descoberto

Responsável pela primeira denúncia que levou a Polícia Federal a deflagrar a Operação Carne Fraca, o fiscal agropecuário Daniel Gouvêa Teixeira disse hoje (22) acreditar que as investigações estão apenas no começo e devem trazer desdobramentos em outras partes do país.

De acordo com Daniel Teixeira, ainda há “muito a ser revelado” pelos investigados presos pela operação, que inclusive poderiam firmar acordos de delação premiada para que ramificações do esquema de corrupção sejam descobertas. Para o servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as fraudes sanitárias detectadas até agora não representam riscos imediatos à saúde dos consumidores.

Ele e outros colegas de carreira participaram nesta quarta-feira de ato público em frente ao prédio do ministério para defender as investigações, pedir mais atenção do governo para a categoria e criticar o que classificaram de “indicações políticas a cargos de chefia” no setor de fiscalização. Pouco mais de 150 pessoas participaram da mobilização, que terminou com um “abraçaço” em frente à sede, em Brasília.

Deflagrada na última sexta-feira (17), a operação cumpriu mandados judiciais de busca e prisão temporária para apurar a suspeita de que frigoríficos “maquiavam” carnes vencidas com ácido ascórbico e subornavam fiscais federais para que eles autorizassem a comercialização de produtos impróprios para consumo.

Foto: Agência Brasil

Após suspeitar de irregularidades ao inspecionar um frigorífico no Paraná, há mais de dois anos, Teixeira fez as primeiras denúncias ao ministério, mas acabou sendo afastado da fiscalização, o que fez com que ele procurasse a Polícia Federal.

“Eu acho que a população tem que acompanhar de perto para saber os desdobramentos, porque o que está acontecendo é em decorrência da corrupção no órgão, pelos diretores e coordenadores, de indicação política dos partidos no Paraná. Há pelo menos 11 anos eles se revezam na diretoria [do setor de fiscalização] no estado”, disse o servidor.

O fiscal contou que sofreu pressões e até ameaças de morte, mas levou o caso adiante após receber proteção policial. Apesar de afirmar que as irregularidades sanitárias resultaram mais no barateamento da produção de carne do que em prejuízo direto para a saúde da população, Daniel Teixeira ressaltou que esta é apenas a “ponta do iceberg”.

“Eu tenho certeza de que está só começando. São só dois anos, e tem pessoas presas que têm relações com fiscais do Brasil inteiro. São auditores fiscais que ocupam cargo de direção e também políticos do Brasil inteiro. A gente tem a preocupação de falar só o que é permitido por causa do inquérito policial, mas, pelo que tenho conhecimento do Ministério da Agricultura, acho que isso tende a se ampliar bastante. Acredito que pelo menos umas três ou quatro fases devem ocorrer ainda”, afirmou.

Questionado pela Agência Brasil sobre as críticas a indicações políticas, o Ministério da Agricultura informou que a substituição dos superintendentes regionais em Goiás e no Paraná, após a operação ser deflagrada, já foi feita com base em indicações técnicas. De acordo com a pasta, esta será a tendência das próximas escolhas. O ministério informou ainda que, desde novembro do ano passado, uma portaria interna determina que a mudança dos auditores fiscais não deve mais ser feitas pelos superintendentes regionais, e sim pela Secretaria de Defesa Agropecuária.

De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários (ANFFA Sindical), Maurício Porto, a “segurança alimentar do brasileiro hoje está garantida”.

“O sistema de inspeção de produtos do ministério é robusto”, disse Porto. Ele destacou também as auditorias internacionais e a própria atuação da categoria. “O que se tem que combater é a corrupção, que está influenciando na qualidade do produto.”

Em entrevista após o ato, Porto preferiu não opinar se a operação da Polícia Federal foi exagerada devido à forma como foi veiculada. Ele afirmou que cabe aos cerca de 2,7 mil auditores apenas levantar os problemas e repassar aos investigadores. Segundo Maurício Porto, existe atualmente carência de cerca de 800 profissionais na área, o que prejudica os trabalhos do órgão.